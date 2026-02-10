【モデルプレス＝2026/02/10】俳優ならびに4人組ダンスロックバンド・DISH//としても活躍する北村匠海が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。【写真】北村匠海、パーカー×ブルゾンのカジュアルルックで登場◆北村匠海、意外な学生時代を告白ディオール ジャパン アンバサダーを務める北村は、オレンジのパーカーに白のニットブルゾンを合わせた