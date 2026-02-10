子どもの「やってみたい」と言う気持ちには、最も意欲が高まっているタイミングがあります。その時期に挑戦できることは本人にとっても大きな意味を持ちます。今回は子どもの「やりたい」と言う瞬間の尊さに気づかされたと言う、筆者の友人A子のお話をご紹介します。 あのとき動いていれば……先延ばしにしてしまった後悔