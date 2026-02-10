スピードスケート女子1000mミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子1000メートルが9日（日本時間10日）に行われ、2022年北京五輪の女王・高木美帆（TOKIOインカラミ）が、1分13秒95で銅メダルを獲得した。姉で18年平昌五輪マススタート、団体追い抜き金メダリストの高木菜那さんがNHK中継で解説。姉妹の絆を感じさせる言葉が視聴者の胸を打った。連覇はならなかったものの、通算8個目のメダル。妹・美帆の偉業に、レース