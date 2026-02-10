ジャンルを問わず、さまざまなアイテムが商品化される【ガチャ】は、推しのキャラクターグッズはもちろん、推し以外のアイテムも思わず集めたくなるワクワク感が夢中になるポイント。そこで今回は、見つけたら回したくなりそうな「新作チャーム」をまとめました。 ファッションアイテムがガチャに！？ 「Disney SERIES CREATED by MUS バッグコレクション」は、PVCバッグや2WAY FACE BAG / MICKEYなど、実際に