猫は『飼い主の声』を認識しているの？ さまざまな実験や観察から、猫は他人と飼い主の声を区別できる能力を持っていることが明らかになっています。人間にはわずかな違いに感じられても、猫は声の高さ・抑揚・リズムなどを細かく聞き分けているのです。 ただし、猫は「指示に従う」よりも「必要なときだけ動く」動物。聞こえていても、その場の状況や気分によって“あえて反応しない”ことが多く、「無視している」ので