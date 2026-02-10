ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー・男子モーグル・予選が10日に行われ、日本勢のトップで登場した藤木豪心（イマトク）がノーミスでフィニッシュ。その普段の職業に驚きの声が上がっている。初出場で堂々の滑りだ。全体の4番目、日本勢のトップで登場した藤木は2度のエアをしっかりと決め、ノーミスで滑り切った。73.68点で4人滑り終わった時点ではトップだった。28歳の藤木。普段は関西