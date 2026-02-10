バイエルンDF伊藤洋輝がブンデスリーガ通算100試合出場を達成ドイツ1部ブンデスリーガの日本語版X（旧ツイッター）は2月9日、バイエルン・ミュンヘンの日本代表DF伊藤洋輝が同リーグ通算100試合出場を達成したと投稿した。この快挙に「この記録を達成するのは本当に凄い」と賞賛の声が寄せられた。ブンデスリーガ第21節ホッフェンハイム戦（5-1）に後半18分から出場した伊藤は、同リーグ通算100試合出場を達成した。伊藤は20