東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気をお伝えします。10日は朝から雲が広がり、午後は広い範囲で雨が降りました。朝の冷え込みは弱まりましたが、内陸部では0℃を下回った所が多くありました。最高気温は9℃ほどで、昼間も日差しがなくひんやりとしました。これからの天気です。雨は11日の朝までの見込みです。日中は曇りの時間が続きますが、傘の出番はなさそうです。朝の冷え込みは弱まり