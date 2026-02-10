アラジンが運営するデータ復旧サービス「データレスキューセンター」は、Windowsエラー回復処理画面が表示され正常に起動しないノートPC（HDD搭載）のデータ復旧に成功し、日野自動車の事例を公開しました。十数年に及ぶ蓄積データや社内申請の履歴、イベント記録などが保存されたPCが突然起動しなくなったものの、データレスキューセンターの技術により無事復旧されました。 アラジン「データレスキューセンター」