立ち飲みフェス実行委員会は、東京・上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場）で2026年2月19日（木）〜23日（月祝）の5日間「おでん＆地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」を開催します。全国各地から個性豊かなおでんと、それらに合う厳選された日本酒（地酒）が集結するイベント。2025年開催時の熱狂をそのままに、2026年はさらにパワーアップして上野の冬を彩ります。 上野恩賜公園「おでん＆地酒フェス2026」 開催