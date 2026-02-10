ミクシオホールディングスは、2026年2月18日から20日まで幕張メッセで開催される『第60回スーパーマーケット・トレードショー2026』に、グループ傘下の4つの事業子会社を集めて大規模出展します。機械開発から和洋菓子のOEM、輸入菓子卸しに至るまで、食品業界に特化したグループの総合力を結集した展示となります。 ミクシオホールディングス『第60回スーパーマーケット・トレードショー2026』出展 会期：2026年2