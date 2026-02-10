◆サウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）もう挑戦者ではない。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）と、史上初のサウジＣ連覇を狙う坂井。今回はダート界の王として、各国のライバルを迎え撃つ立場だ。「サウジＣにこの馬で挑める、このプレッシャーを感じられるのは、世界中で自分だけ。このプレッシャーも楽しみたい」と自らを奮い立たせる