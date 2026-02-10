参政党ボードメンバーで政調会長代行の豊田真由子氏が、９年ぶりに国政復帰した。８日投開票された衆院選に同党から比例北関東ブロックで出馬し、当選を果たした。１０日にＸ（旧ツイッター）で「このたびの衆院選、参政党は１５議席を得ることができました。全国の党員・サポーターの皆様、応援くださった皆様、そして、極寒の中、選挙実施のために働いてくださった行政や地域や業者の方等、（投票先を問わず）投票に行ってく