巨人の春季キャンプは１０日、第３クール初日を迎えた。野球評論家の清水隆行氏は、中山礼都外野手に、松井秀喜臨時コーチに対左投手についてもらった助言を実践した上で、「自分に合う形に昇華させてほしい」と期待した。＊＊＊＊＊＊中山が松井臨時コーチに左投手対策を教わったという。球の待ち方や目付け、打球方向の設定の仕方などと想像するが、大事なことは、それを実践してみて、工夫を重ねて“自分の形”