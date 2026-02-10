俳優・アーティストの大泉 洋の新曲「陽炎」（1月25日配信リリース）のミュージックビデオが、YouTubeで公開された。【写真】椅子が回っちゃう！冒頭から大騒ぎの大泉洋同曲は、テレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のエンディングテーマ。大泉にとってアニメ作品との初のタイアップソングで、玉置浩二が楽曲を提供した。大切なものを失いながらも前を向いて歩いていくこと、そして「一緒に消えてしまいたい」という衝動を抱