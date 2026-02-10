「中道」の新しい顔が週内にも決まる見通しです。【映像】代表への期待が寄せられる泉氏・小川氏中道改革連合は13日に代表選挙を行う方針です。小選挙区で勝利した立憲民主党出身の泉健太元代表や小川淳也元幹事長を推す声が上がっていて、当選者の懇談会に出席しました。公明党出身の議員は代表選に立候補しないということです。（ANNニュース）