ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「テグ編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったゆうた（西小路侑汰）とひなた（田中陽菜）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。【動画】ゆうた、勇気を出して告白のリベンジ！“ゆたひな”インタビューの模様■告白をずっと練習していたゆうた「優しさが溢れるよ