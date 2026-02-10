自民党が圧勝した衆議院選挙の結果について台湾で開かれた座談会で、日本の専門家らは「今後、日本と台湾との連携はより強化される」との見通しを示しました。【映像】台湾で開かれた座談会の様子台湾できのう、大学教授らが日本の衆議院選挙に関する座談会を開き、自民党の勝因などを分析しました。参加者からは、中国が高市総理を2年以内に退陣させようと圧力をかけたものの、むしろ支持率は上昇し、「逆効果」だったとの