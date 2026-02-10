◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フリースタイルスキー男子モーグル予選（2026年2月10日リビーニョ・エアリエル・モーグルパーク）男子モーグルの22年北京五輪銅メダリスト堀島行真（28＝トヨタ自動車）が予選1回目に登場し、85.42点の1位で12日の決勝進出を決めた。島川拓也（27＝日本仮設）は74.82点の13位、藤木優心（28＝イマトク）は73.68点の14位、西沢岳人（26＝リステル）は70.41点の22位。3人は12日の予選2