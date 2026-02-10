相次ぐトラブルで技術系職員の採用を増やすということです。【映像】JR東日本 相次ぐトラブル（実際の様子）JR東日本の喜勢陽一社長はきょうの会見で、先月中旬から頻発しているトラブルについて「多くのお客様にご負担をおかけした」と謝罪しました。今後は、ドローンを活用したリモート点検を試験的に始めるなどの対策のほか、2027年度より技術系職員の採用をおよそ150人増やすということです。また、おととい架線が切れ