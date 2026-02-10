ミラノ・コルティナオリンピックは９日、スピードスケート女子１０００メートルで、前回覇者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１３秒９５で３位に入り、３大会連続のメダルを獲得した。通算のメダル獲得数は８となり、自身の持つ夏冬を通じた日本女子最多記録を更新した。山田梨央（直富商事）が７位、吉田雪乃（寿広）は１６位だった。高木と同組のユッタ・レールダム（オランダ）が１分１２秒３１の五輪新記録を樹立し