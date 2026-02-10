静岡県は１０日、男性の国内最高齢だった同県磐田市の水野清隆さんが老衰のため８日に亡くなったと発表した。１１１歳だった。同市によると、水野さんは１９１４年（大正３年）３月生まれ。昨年、読売新聞の取材に、３６年の「２・２６事件」で近衛兵として警備にあたったことを印象深い出来事に挙げていた。熊本市によると、水野さんの死去に伴い、国内の最高齢男性は同じく１１１歳で同市の加藤光さんとなった。草地博昭