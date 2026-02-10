衆院選の結果を受け、自民党には153億円あまりの政党交付金が支払われますANNの試算によりますと、国から支払われることしの政党交付金は315億3600万円で、そのうち、自民には153億5500万円が支払われます。【映像】各党の政党交付金 交付額衆院の3分の2以上を占めた選挙の結果を受け全体のおよそ5割を占めます。一方、議席を大きく減らした中道には23億4千万円となりました。試算すると、去年、立憲・公明に配分されたもの