俳優の小芝風花がInstagramを更新し、俳優の八嶋智人に“手編み”のポーチを渡したことを明かした。 参考：小芝風花×笠松将の名バディ再び『事件は、その周りで起きている』S3、3月9日より放送 投稿された写真には八嶋が嬉しそうに小芝からもらったポーチと写っている姿が。ポーチは表側が帽子の「M」を八嶋の「八」に変えて、メガネをかけるマリオの柄になっており、裏側にも大きな「八」があしらわれ