老朽化に伴い、架け替え工事が進められている周南市の跨線橋でトラス構造の新しい橋の一部が線路上まで移されました。深夜の工事の様子は市民にも公開されました。（7日）周南市のJR新南陽駅の東側に位置する「古川跨線橋」は海側のコンビナート群へのアクセス道として62年前に建設されたものです。老朽化に伴い、2020年度から総事業費90億円をかけ架け替え工事が行われていて長さおよそ90メートルのトラス構造の橋の