厚生労働省山口労働局は職場で女性が活躍していたり、子育てサポートを充実させていたりする県内企業あわせて8社を認定し、認定通知書を交付しました。山口労働局では、女性の活躍推進のための取り組みが優良な企業を「えるぼし」。仕事と育児の両立支援を行っている企業を「くるみん」と認定しています。今回「えるぼし」に認定されたのは、1社。また「くるみん」に認定されたのは7社で、きのう山口労働局の鈴木輝美局長か