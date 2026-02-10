巨人の代木大和投手が２軍宮崎キャンプ第３クール初日となった１０日、ブルペン入りして７８球を投げ込んだ。「ランディー行こう！」と声を掛けた小林誠司捕手が構えるミットに向けて、勢いのある球がスッと伸びた。小林は「ランディー・ジョンソンみたいやったから、勝手にランディーって呼びました」と笑い、身長２メートル８センチのサイ・ヤング賞５度を誇るＭＬＢ史上屈指の左腕と、手術明けの１８４センチの代木を重ねて