巨人の増田陸内野手が１０日、体調不良のため宮崎キャンプの練習参加を見送った。球団が公表した。昨季は自己最多の８７試合出場で打率２割３分１厘、５本塁打をマーク。今キャンプは２軍スタートとなったが、阿部監督が視察した８日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では安打性のライナーを左中間へ運ぶなどアピールしていた。