ＷＢＣ日本代表に選出されている日本ハムの伊藤大海投手が１０日、今季初の実戦形式となるライブＢＰに登板した。打者５人に対して２４球を投げ、安打性が１本、四球１、三振１の内容だった。先頭の水野に初球を中越えに長打性の当たりを打たれたが、続く万波を空振り三振。矢沢を二ゴロに抑えた後、新外国人カストロには四球を与えたが、最後は水野のバットをへし折り、二ゴロに仕留めた。伊藤は「ブルペンでは分からない感