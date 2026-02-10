俳優の永瀬莉子が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。【全身ショット】美脚あらわなドレスで愛らしさを披露した永瀬莉子永瀬は、大きなリボンが印象的なワンピースドレスに身を包み、まるでお人形のような愛らしさを披露。バッグとパンプスを合わせ、ドリーミーで高貴なムードで魅了した。コーディネートについて聞かれると「チェックの印象的なワンピースもお気に