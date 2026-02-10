日本ハムのドラフト２位ルーキー・エドポロケイン外野手＝大院大＝が１０日、１軍名護キャンプに合流した。８日の練習試合・阪神戦（名護）で、「４番・左翼」で実戦デビュー。快足を飛ばしての内野安打に会心の中越え二塁打など、２安打１打点とアピールし、新庄監督が「完璧。たいしたもん。（名護に）持ってきたいかもね。人生一日、二日で変わりますからね。変えさせてくれた１日でしたね」と昇格を示唆していた。昇格を