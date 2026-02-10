ボートレース多摩川の「G1第71回関東地区選手権」は準優勝戦3レースを終え、11日の12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の一人は、6号艇の今泉友吾（36＝東京）だ。6号艇の準優勝戦10Rを2着でクリアし、昨年11月17日の戸田69周年以来、4回目のG1優勝戦進出に成功した。5コース戦の準優勝戦は1つ内の久田敏之のカド捲りに乗ってバック浮上。2マークでインから残した佐藤翼をさばいてファイナル進出を果たし