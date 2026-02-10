雪が降り積もった二宮町内神奈川県西部を中心とした大雪の影響で、東名高速道路と新東名高速道路で行われていた通行止めは１０日未明、解除された。一方で、小田原厚木道路と西湘バイパスは通行止めが続いた。中日本高速道路は「除雪作業だけでなく、路面上の凍結した部分を破砕する作業も必要な状況」としている。