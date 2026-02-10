巨人の宮崎春季キャンプで２年ぶり５度目の臨時コーチを務める球団ＯＢの松井秀喜氏（５１＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が１０日、キャンプ地を訪れた。グラウンドに足を踏み入れた松井氏は、野手陣に向けておよそ１分間訓示。その後の打撃練習では４番候補のリチャードや高卒２年目の石塚、同じ左打者で外野手の中山らを、身ぶり手ぶりを交えながら指導した。さらに個別練習を終えると、キャンプ地に隣接しているひ