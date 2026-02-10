【モデルプレス＝2026/02/10】女優の波瑠が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。【写真】波瑠、トレンチコート×アップヘアで大人な装い◆波瑠、トレンチコートでシックな装いベージュのトレンチコートに黒のバックとヒールをリンクさせたコーディネートで登場。ファッションのポイントを尋ねられると「トレンチコートをドレスのように着ていると