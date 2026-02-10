メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県職員が障害者手帳の等級を改ざんするなど、約1000件の不適切な処理を行っていたことが分かりました。 愛知県によりますと、不適切な処理をおこなっていたのは27歳の男性職員です。 職員は精神保健福祉センターで勤務していた2023年から去年にかけて、障害者手帳や自立支援医療受給者証を交付する際、本来の等級とは異なる等級に改ざんするなどしていました。 不適切な処理は1