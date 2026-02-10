メ～テレ（名古屋テレビ） 再開発に伴い移動する予定だったナナちゃん人形の、今の場所での現役続行が発表されました。 ナナちゃん人形は1973年に誕生し、名鉄百貨店の前で待ち合わせ場所として長く愛されてきました。 名古屋駅周辺の再開発による解体工事に伴い場所を移動する予定でしたが、名鉄は10日、再開発計画が未定になったことから、ナナちゃんは当面移動しないことを発表しました。 閉店にともない、名鉄