コラボアイテムや注目ブランドの新作をはじめ、春の訪れが待ち遠しくなるアイテムが続々とスタンバイ。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！? 毎シーズン話題を集める新作バッグが今季もお目見え『AETA』に製作を依頼したワンショルダーバッグ。バケツ型シルエットにナイロン×レザーの組み合わせがスタイリッシュ。φ24×H50cm \77,000（オーラリー メイドバイ アエタ/オーラリー TEL. 03-6427-7141）? シンプルな