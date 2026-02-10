福岡県は10日、渇水対策本部を設置し、節水を呼びかけています。冬場に設置するのは20年ぶりです。 ■服部知事「厳しい状況にあると言わざるを得ません。今後の降雨が少ない場合は、筑後川水系のみならず、他の水系でも利用に支障をきたす恐れがあります。」去年の秋以降、雨が少ない状態が続いています。福岡県によりますと、県内21の主要ダムの貯水率は43.4パーセントと1989年以降、過去2番目に低くなっています。これ