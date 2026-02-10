福岡管区気象台は10日、南海トラフ地震が発生した際に、九州全域に対して的確に情報を伝えるための訓練を行いました。 南海トラフ地震が発生した場合、大分や宮崎など各地の気象台の庁舎への被害や、職員の安否が確認できないことも想定されています。そのような状況でも、津波の情報や防災対応の呼びかけなど、的確な情報を発信するため、福岡管区気象台は、九州全域に対して一元的に注意喚起を呼びかける訓練を行いました。■