トルコ南部で目撃されたのは大きな竜巻。竜巻が発生したあとに住民らを待ち受けていたのは、豪雨とひょうの“ダブル異常気象”です。積もったひょうで車が埋もれたり、冠水の影響で通行が困難となる場所も。雪が降り積もったあとのトルコでは、さらに目を疑う光景が目撃されていました。なんと、建物の屋根に積もった雪が道路一面に降り注ぐように落ちてきたのです。通行人の男性はギリギリのところで雪と接触を回避。しかし、別角