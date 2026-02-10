慈恵病院を視察する大阪府泉佐野市の千代松大耕市長（右）＝10日午前、熊本市自治体主導での赤ちゃんポスト設置を目指す大阪府泉佐野市の千代松大耕市長は10日、施設名に「赤ちゃんいのちのバトン」を有力案として調整していることを明らかにした。先行して取り組む熊本市の慈恵病院を視察後、記者団の取材に答えた。泉佐野市は「りんくう総合医療センター」と連携。実現に向けたワーキンググループで、センター側から名称の提