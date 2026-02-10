銀座コージーコーナーとサンリオキャラクターズが春のスイーツでコラボ♡2026年2月16日(月)から、ひなまつりやホワイトデーにぴったりの「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」と「ハローキティのアップルケーキ」が全国の生ケーキ取扱店で登場。かわいいデザインと味わいで春の贈りものにおすすめです♪ ハローキテ