JR西日本の『パン巡りデジタルスタンプラリー』が、京阪神エリアで2月2日から始まった。【画像】山崎製パン「イチゴスペシャル」などの新入り「あんマーガリンスペシャル」移動生活ナビアプリ「WESTER 」で開催され、京阪神のおすすめパン屋を巡ってスタンプを集めると、パンのおともにピッタリの賞品やWESTERポイント（基本）が抽選で当たる。■『パン巡りデジタルスタンプラリー』実施期間：2026年2月2日（月）〜2026年3月31