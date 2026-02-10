明治安田J1百年構想リーグ初戦となった8日の名古屋戦で、清水のベンチに新たな名前が刻まれた。今季ユースから昇格したMF針生涼太（17）。チーム最年少で迎えた公式戦初のベンチ入りとなり、トップチームの一員として初めてリーグ戦の舞台を肌で感じた。初めて足を踏み入れた豊田スタジアム。「観客の数や規模に圧倒された。アップでピッチに入る時は緊張もあった」と振り返る。ただ、試合が進むにつれて意識は次第にピッチへ