トルコ南部で目撃されたのは大きな竜巻。しかも、同時に2本発生していました。竜巻が発生したあとに住民らを待ち受けていたのは、豪雨とひょうの“ダブル異常気象”です。このため、積もったひょうで車が埋もれたり、冠水の影響で通行が困難となる場所も。雨とひょうが降り始めたあと、竜巻は勢力を弱めて消滅しました。地中海沿いの、この地域は普段は暖かく雪が降りません。そのため、ひょうを集めて雪だるまを作る住民も。現地