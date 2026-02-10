女子500メートル予選転倒する金井莉佳＝ミラノ（共同）五輪初出場の金井莉佳が10日のショートトラック女子500メートルの予選を通過した。出遅れて終盤まで最後尾の4番手と苦しい展開。しかし残り約1周で前方を滑っていた米国選手が転倒し、これに巻き込まれたもののいち早く起き上がり2着でゴールした。小学4年で受けた埼玉県のアスリート発掘育成事業から競技を始めた20歳。「500メートルは気持ちとの勝負」と話していた通