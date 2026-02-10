外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険は１０日、多数の社員らが顧客から計約３１億円の金銭をだまし取るなどしていた問題を巡り、原因を調査するため第三者の調査委員会を設置したと発表した。今回の問題を受けた営業自粛や顧客補償による収益面の影響が、３億〜３・５億ドル（４６０億〜５４０億円）に上ることも明らかにした。得丸博充社長は１０日、東京都内で記者会見し、「深くおわび申し上げる。決して許されるも