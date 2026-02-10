「東海地区選手権競走・Ｇ１」（１０日、とこなめ）２号艇の新田雄史（４０）＝三重・９６期・Ａ１＝が２コースからコンマ０８のＳを決め、力強く差して優勝。初の東海チャンプに輝いた。Ｇ１優勝は５回目。２着に池田浩二（愛知）、３着は吉田裕平（愛知）が入り、人気を集めた１号艇の前田滉（愛知）はＦに散った。水面をえぐるような鋭い旋回。ターンマークをこすりながら新田が艇団から差し抜けていく。イン前田滉のＦは