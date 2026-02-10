タレントの羽賀研二容疑者（64）が、女性2人にわいせつ行為をした疑いで逮捕されていたことが分かった。羽賀容疑者は沖縄県の飲食店で女性2人に対し、キスをしたり体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。面識ある30代と50代女性にタレントの羽賀研二容疑者（64）が、女性2人にわいせつ行為をした疑いで逮捕されていたことが判明し、衝撃が走った。事件の発端となったのは2025年3月27日の夜。羽賀研二こと當眞美喜